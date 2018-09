Brucia il Monte Serra

Continua a bruciare il Monte Serra, nel Pisano. In questo video diffuso su Twitter, il fumo avvolge i centri abitati che si trovano attorno al monte. Circa 500 gli sfollati, che fino a domani pomeriggio non potranno rientrare nelle loro case, per via del fumo e anche per facilitare le operazioni per domare il rogo. Impegnati da ore Vigili del fuoco e protezione civile, alle prese anche con un forte vento che rende difficile l'intervento. (Video, Twitter#MonteSerra)