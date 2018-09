Malika Ayane: “Ora so che non esiste ‘la strada giusta’”

“Dopo dieci anni di carriera ho capito che non esiste una ricetta che piace a tutti, non c’è una strada giusta in assoluto. Come dice Caterina Caselli, vince chi sbaglia di meno”. Così Malika Ayane presenta ad ‘Adnkronos Live’ il disco della sua maturità, ‘Domino’, uscito il 21 settembre e tra poco in tour in tutta Italia nei teatri e nei club, con il quale Malika festeggia anche dieci anni di carriera. Un concept album in cui emergono tante sfaccettature dell’artista, che gioca in modo originale ed eclettico con la voce e con l’interpretazione.