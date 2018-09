Rapina e pestaggio in tabaccheria

Arrestati a Foggia 6 presunti rapinatori che il 25 settembre scorso hanno preso parte al colpo in una tabaccheria. Quattro banditi dopo aver derubato e pestato con il calcio della pistola uno dei titolari del negozio, si erano allontanati a bordo di un’auto rubata. Ma i due complici che avrebbero dovuto andarli a recuperare in macchina erano già sotto il controllo della polizia che dopo un breve inseguimento li ha bloccati. Dopo aver trovato nell’auto una ricetrasmittente, gli agenti hanno deciso di recarsi con i due nel luogo dell’appuntamento convenuto per arrestare gli altri 4 membri della banda