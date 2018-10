Indonesia, la distruzione a Sulawesi

Impressionante video diffuso dalla British Red Cross. Le immagini da un mezzo di soccorso in marcia mostrano la distruzione che ha colpito l'isola indonesiana di Sulawesi. "Per ora sono oltre 1.200 i cadaveri trovati dopo il terremoto e il conseguente tsunami ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati", hanno detto le agenzie governative. Il rischio epidemie ora è molto alto. (Video courtesy / British Red Cross)