Assassin's Creed Odyssey, uscita sempre più vicina

Una delle saghe più amate negli ultimi tempi dai videogiocatori di tutto il mondo è pronta a segnare il suo grande ritorno. Assassin's Creed Odyssey è infatti praticamente dietro l'angolo, con l'uscita fissata per il prossimo 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un capitolo, quello ambientato nell'Antica Grecia, che riprende quanto già fatto lo scorso anno con il precedente Origins, ma accentuando la sua anima ruolistica. Come nei giochi di ruolo più tradizionali, anche Assassin's Creed Odyssey presenta l' albero delle abilità, con cui potenziare e personalizzare il proprio personaggio - a scelta tra Alexios e Kassandra. (Assassin's Creed Odyssey: Live Action Trailer, Ubisoft)