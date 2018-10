Nasa, 60 anni in 60 secondi

Per onorare i suoi 60 anni di attività, la Nasa pubblica questo video che vuole riassumere in 60 secondi tutti i successi ottenuti. Filmati d'archivio, voci storiche e molto altro in questa clip super condensata. Sessantanni di ricerche, scoperte, successi e delusioni, che hanno segnato in modo indelebile la storia moderna. Anniversario molto importante in quanto precede il lancio dei primi bandi del programma che punta all'esplorazione umana della Luna e di Marte. Recentemente, infatti, L'agenzia spaziale statunitense ha affermato non solo di voler aumentare gli sforzi nella ricerca di civiltà extraterrestri, ma ha presentato un programma a lungo termine di realizzazione del Gateway, una basa orbitale che prenderà posto attorno alla nostra Luna, seguita da diverse missioni robotiche sul satellite e dal ritorno dell'uomo entro il 2030. L'idea è di realizzare una base che funga da trampolino per le future missioni nello spazio profondo, con particolare focus verso l'invio di equipaggio umano su Marte.