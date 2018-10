Orsetti intrappolati nella spazzatura

Questi tre cuccioli d'orso, che vedete nel video diffuso dal Truckee Meadows Fire Protection District, erano rimasti intrappolati in un bidone della spazzatura dopo essere andati alla ricerca di cibo. Fortunatamente per loro però sono stati salvati. Il fatto è avvenuto a Reno, in Nevada (Usa). Un testimone ha raccontato ai media locali di essere stato svegliato dai lamenti degli animali: "Passavo per caso nelle vicinanze, quando ho sentito una sorta di pianto disperato provenire da uno dei bidoni. Mi sono avvicinato, ho aperto il coperchio e dentro in effetti c'erano tre cuccioli visibilmente spaventati". Brutta avventura finita comunque a lieto fine. Dopo qualche attimo di esitazione, aperto il bidone, i tre sono corsi rapidamente nella loro amata foresta. (Video Facebook/ Courtesy Truckee Meadows Fire Protection District)