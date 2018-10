"Ramazza Roma", l'appello dell'attrice Elena Bonelli

"E' indegno ridurre una città così, una cosa vergognosa. Ragazzi, amici, uniamoci, scendiamo per le strade e puliamo. Questa è la nostra azione 'pulitiva', scendi in strada con la tua ramazza, Roma è sporca". E' la video denuncia lanciata sui social da Elena Bonelli, attrice e cantante. Quando uscendo dalla sua casa in via della Camilluccia, a nord di Roma, ha trovato come quasi ogni giorno una discarica di rifiuti sul marciapiede non ci ha pensato due volte. Ha detto basta! E che ha fatto? Ha preso ramazza e raccogli immondizia e si è messa a ripulire la strada. (Video Facebook/ Elena Bonelli)