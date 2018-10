Un salame nello spazio. Tutto vero e missione compiuta per 'Gagarin', primo salame spaziale. L’insaccato astronauta, lanciato nella mesosfera per la seconda Festa nazionale del Salame di Cremona che si terrà dal 26 al 28 ottobre è decollato ed è atterrato dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera, agganciato ad un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico riempito con 4 metri cubi di elio puro. 'Gagarin' ha toccato un’altezza di 28 chilometri ed ha resistito ad una temperatura di -54 C, prima di essere paracadutato in aperta campagna. (Video Facebook/Festa del Salame)