Con un trailer in stile in stile hollywoodiano la BAE Systems ha svelato il progetto "Black Night". In pratica quello che sarà il prossimo carro armato dell'esercito britannico. Si tratta di un aggiornamento hi - tech, proposto per il Challenger 2, carro armato in azione in Iraq e Bosnia. Il tank, avrà due sistemi di visione notturna indipendenti che consentono a un mitragliere di concentrarsi su un bersaglio mentre il comandante identifica gli altri contemporaneamente. Le sue caratteristiche in breve: 1.Protezione attiva: può rilevare le armi nemiche in arrivo e rispondere automaticamente. 2.Sistema di allerta laser: può ruotare la torretta da sola per puntare verso un attacco nemico. 3.Frenata rigenerativa: la torretta può generare energia. 4.Tecnologia di imaging termico: immagini notturne straordinariamente nitide. 5.Equipaggio: quattro persone. 6.Armamento base: cannone da 120 mm e due mitragliatrici da 7,62 mm, con una velocità massima di circa 37 miglia all'ora. (Video courtesy/BAE Systems)