Baby gorilla in via d'estinzione nasce a Jacksonville

Pesa poco più di due chilogrammi questa piccola gorilla nata nello zoo di Jacksonville, negli Stati Uniti. Il video è stato diffuso dallo stesso zoo per celebrare la sua nascita. Anche se avvenuta in cattività, è importante perchè si tratta di un gorilla di pianura occidentale, una sottospecie di gorilla occidentale (Gorilla gorilla), in forte rischio estinzione. (Video Facebook/Jacksonville Zoo and Gardens)