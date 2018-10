Lo spettacolare salto della balena

Erano andati in gita in catamarano proprio con la speranza di avvistare qualche balena ma mai si sarebbero aspettati uno spettacolo simile. Dal mare calmo infatti un gigantesco cetaceo ha deciso di saltare completamente fuori dall’acqua mostrandosi in tutto il suo splendore e investendo con un’ondata di schizzi i turisti incantati che cercavano di fotografare o riprendere l’eccezionale momento. E’ successo a Quepos, in Costa Rica, a un gruppo di fortunati che avevano scelto una vacanza ‘avventurosa’ con Iguanatours. (Video: Instagram/@iguanatours)