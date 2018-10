L’auto volante è realtà

E' già da parecchio tempo che si parla di auto volanti e sono diverse le aziende che hanno presentato i propri prototipi. Tra queste c’è l’americana Terrafugia, piccola azienda fondata nel 2006 da ingegneri del MIT e studenti MBA nata proprio con l’idea di commercializzare la prima auto volante della storia. Lo scorso anno Terrafugia è stata rilevata da una holding cinese proprietaria anche di Volvo: Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding). Terrafugia Transition, questo il nome del modello dell’auto volante della casa americana, sarà disponibile in Usa nel 2019 e avrà le seguenti caratteristiche: velocità massima di 160 chilometri, autonomia di 640 chilometri e powertrain ibrido - combustione-elettrico, la batteria utilizzata sarà una LiFePO4 con chimica al litio ferro fosfato. Una delle caratteristiche principali di Terrafugia Transition è quella di avere le ali retrattili che una volta aperte la trasformeranno in un vero e proprio aereo. Ovviamente per guidare l’avveniristico mezzo di Terrafugia, oltre la patente, è necessario possedere il patentino di pilota. (Video courtesy TerrafugiaInc)