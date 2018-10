Birra? Nel 2027 potrebbe essere solo per le élite

È lo scenario ‘apocalittico’ mostrato nella campagna #Protect Water lanciata oggi online da 100 Ong europee, Wwf, Slow Food e altre associazioni che mostra cosa potrebbe accadere se la Direttiva Acque che fino a oggi ha consentito di proteggere fiumi, laghi, torrenti, zone umide e falde acquifere in Europa venisse indebolita. Con la campagna le organizzazioni chiedono alla Commissione europea di ribadire l’efficacia della Direttiva invitando gli Stati Membri ad applicarla con rigore. La birra non potrebbe esistere senza acqua di qualità e se l’acqua non viene protetta, come mostra il video, tra meno di 10 anni potrebbe una buona birra potrebbe diventare un prodotto raro e costoso non alla portata di tutti