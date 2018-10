Corsica, chiazza di petrolio si estende per 20 km

Si estende per 20 km la macchia di petrolio formatasi nel mar Tirreno dopo la collisione di sabato scorso tra due navi al largo della Corsica. Nelle immagini diffuse dalla Guardia Costiera, si vede chiaramente la scia nera di idrocarburi che minaccia il Santuario internazionale dei Cetacei, il triangolo di mare racchiuso tra Nord della Sardegna, Corsica, Toscana e Liguria, fin quasi a Tolone, in Francia dove, come dichiara Greenpaece "sono osservati sia la balenottera comune che il capodoglio". Sebbene l’incidente si sia verificato in acque francesi, le operazioni di pulizia sono effettuate congiuntamente da Francia, Italia e Principato di Monaco, nel quadro del piano d’intervento RamogePol per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo. I mezzi aerei e navali della Guardia Costiera Italiana monitorano la situazione per conto del Ministero dell’Ambiente mentre una imbarcazione italiana è impegnata nel recupero del materiale inquinante. Il monitoraggio delle condizioni meteo marine prosegue h 24 per comprendere la possibile evoluzione della macchia inquinante. Il vero nemico ora è rappresentato dalla corrente e dal vento che dovrebbe soffiare verso la Corsica in queste ore. (Video Guardia Costiera italiana)