Umanoidi spericolati

Sempre più evoluti, sempre più veloci. I robot umanoidi realizzati della Boston Dynamics non smettono di stupirci ma anche di impressionarci. In questo utlimo video diffuso dal gigante della robotica Usa, Atlas, uno degli ultimi umanoidi realizzati dal team di ricercatori è in grado di eseguire un'attività di parkour piuttosto semplice, saltando gli ostacoli e su una serie di cubi di diverse altezze. Ciò che salta immediatamente all'occhio è il livello di agilità del robot, che sebbene non sia quella di un essere umano vero e proprio ci si avvicina in maniera importante. Boston Dynamics ha registrato dei passi da gigante negli ultimi due anni, nel corso del quale la compagnia ha pubblicato vari video dei propri robot che sono diventati virali ed hanno stupito gli appassionati.E' interessante notare come il team di ingegneri abbia sottolineato che Atlas sta utilizzando tutto il proprio corpo per attraversare il percorso, comprese le braccia ed il tronco per eseguire i salti. L'altezza del primo gradino era di 40 centimetri, mentre lo sprint sui tre cubi è stato effettuando facendo leva sulle gambe senza alcuno stabilizzatore esterno.