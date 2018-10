Rampollo getta rubli dal finestrino

Non sono teneri i commenti a questo ennesimo video postato su Instagram dai richrussiankids. Nel video un ragazzo mascherato, pare che sia il rampollo di un oligarca russo, in macchina con degli amici tra le strade di San Pietroburgo abbassa il finestrino ed inizia a gettare banconote tra la gente: 50.000 rubli, l’equivalente di 650 euro. Tantissime le polemiche sui sociali: "Comportamento disgusto", si legge tra i vari post. E altri:"Sono semplicemente degli idioti viziati". Il bello è che il rampollo ha giustificato la sua azione affermando:"Lo stato non aiuta le persone bisognose, quindi siate grati che ci siano persone come me in giro".