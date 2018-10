Il robot Spot balla sulle note di Bruno Mars

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none} Non solo agilità, movimenti sempre più umani, salti e tanto altro per i robot della Boston Dynamics che non smettono di impressionarci. In questo video diffuso dalla Agenzia americana il cane robot Spot si esibisce in una danza perfetta sulle note di "Uptown Funk" di Bruno Mars e non ha nulla da invidiare ai ballerini umani. Spot pesa circa 30 chilogrammi. E' stato creato per essere impiegato negli uffici e nelle attività commerciali, ma potrebbe essere utilizzato anche in casa. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none} Manca infatti poco alla sua commercializzazione: l’azienda ha comunicato che gli Spot Mini si potranno acquistare a partire dal 2019. (Video Boston Dynamics). p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none}