Ponte Morandi, il progetto di Autostrade

Ecco il progetto per il ponte Morandi presentato da Autostrade al sindaco e commissario Bucci. Si tratta di un ponte classico e lineare, con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, con nove campate e travi appoggiate classiche. Il progetto, consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci è ispirato dal punto di vista estetico al disegno donato da Renzo Piano. (Video Autostrade per l'Italia)