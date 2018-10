Daredevil, il diavolo è tornato

L'attesa è finita per tutti gli amanti dell'universo Marvel. Da questa sera torna su Netflix, Daredevil, la terza stagione. Hell's Kitchen brucia ancora, le fiamme dell'inferno e del crimine la divorano. È proprio nel cuore di New York che sono ambientate le vicende di Matt Murdock, avvocato cieco ma con gli altri quattro sensi acutissimi, che gli permettono, fuori dall'ufficialità e dagli orari di lavoro, di vigilare sulla parte oscura della città nelle vesti di Daredevil. Un giustiziere, certo, un vigilante, con la sua idea di giustizia, la sua formazione cattolica come linea di confine tra il bene e il male. (Video trailer / Netflix)