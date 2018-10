Halloween, iniziato conto alla rovescia

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’evento più tenebroso dell’anno, la notte di Halloween del 31 ottobre, quando in tutto il mondo si festeggerà la 'mostruosa' ricorrenza a suon di "dolcetto o scherzetto". A Gardaland per esempio la notte delle streghe darà inizio all’ultimo e lungo weekend di Gardaland Magic Halloween, quello del ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 4 novembre e verrà celebrata con un’incredibile giornata di festeggiamenti tra zombie, vampiri, fantasmi, scheletri e ogni sorta di mostruosa creatura che potrà scatenarsi nel Parco dei divertimenti più famoso d'Italia.