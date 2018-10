Una canzone per l'Antartide

L'ex frontman dei Radiohead, Thom York, ha realizzato un brano per la campagna di Greenpeace per la creazione di un santuario nell'Oceano Antartico. La traccia si chiama, ''Hands Off The Antarctic'', giù le mani dall'Antartide. Nel video, pubblicato dal canale YouTube dell'organizzazione ambientalista, la canzone è accompagnata dalle sequenze in bianco e nero dei paesaggi spettacolari dell'Antartide. ''Ci sono posti su questo pianeta che meritano di rimanere incontaminati e selvaggi, non distrutti dall'impronta umana - ha dichiarato il musicista - questa traccia parla della necessità di fermare l’inarrestabile marcia di quelle pesanti impronte. L’Antartico è vera natura selvaggia e quello che accade lì influenza tutti noi. Per questo motivo dobbiamo proteggerlo''. (Video Greenpeace)