In volo sulle aree alluvionate

Sono impressionanti le immagini che arrivano dall'elicottero dei vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che ha investito molte aree della Sicilia orientale che risultano praticamente alluvionate. In particolare nel lentinese la situazione risulta critica. Sono in corso diversi interventi a Militello, Scordia e Ramacca, Floridia e appunto Lentini con l'elicottero #dragovf per lo straripamento dei torrenti mentre per una stima dei danni bisognerà ancora attendere.