Maurizio Crozza torna a vestire i panni dell’ex segretario Pd che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la sua vera ambizione di showman: "In me arde il fuoco dello spettacolo, lo stesso fuoco con cui ho resto cenere la sinistra. Mi sono abbassato a ruoli minori come quello di Segretario del PD, del resto a quei tempi non c'era qualcosa di più dignitoso tipo Temptation Island"