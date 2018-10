Il drone che trasporta sangue

Sperimentato per la prima volta al mondo all'ospedale Lotti di Pontedera il trasporto di una sacca di sangue utilizzando un drone. Si chiama 'Abzero', progettato e realizzato dalla società 'Abzero', start up ideata da un ingegnere e un architetto, Andrea Cannas e Giuseppe Tortora, dell'istituto di biorobotica della Scuola di Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il dirigente del Centro trasfusionale pi Pontedera, Fabrizio Niglio. ( Video/ABzero)