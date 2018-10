Halloween, l'incubo Michael Myers torna al cinema

Dopo 40 anni torna 'Halloween', undicesimo capitolo dell'omonima saga creata nel 1978 dalla mente di John Carpenter. Il film diretto da David Gordon Green, già un successo al botteghino statunitense, ben 95 milioni di dollari di incassi, arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre e vedrà Jamie Lee Curtis interpretare nuovamente il ruolo di Laurie Strode. Il suo personaggio affronterà per l'ultima volta l'altrettanto leggendario Michael Myers, il killer mascherato che ha iniziato a darle la caccia quando è sfuggita per un soffio al massacro della notte di Halloween, quattro decenni fa. Insomma, la notte delle streghe si avvicina… Quale modo migliore per prepararsi a Halloween se non accorrere in sala a vedere il film. Distribuito nelle sale cinematografiche per la prima volta il 25 ottobre del 1978 in Missouri, Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter in poco tempo divenne un grande successo e quindi un vero cult. (Trailer video/ Universal Pictures)