La strana famiglia di Lucia Ocone e Pietro Sermonti

Da domani in sala 'Uno di famiglia', la pellicola diretta da Alessio Maria Federici interpretata da Ocone e Sermonti. Un film per “far ridere in modo possibilmente intelligente ma comunicando una grande amarezza, quella che i diritti elementari nel nostro Paese una persona non riesca ad ottenerli se non tramite la pratica dei 'padrini'", dice Sermonti ospite di Adnkronos Live. La pellicola racconta la storia di un 43enne mite che un giorno, casualmente salva la vita di uno dei suoi allievi, che scopre essere rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese. Neanche a dirlo, per gratitudine diventa 'uno di famiglia', trovandosi improvvisamente coinvolto in un turbine che si rivelerà piuttosto 'scomodo'.