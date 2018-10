Desirée, fermato il terzo uomo

Terzo fermato per lo stupro e l'omicidio di Desirée Mariottini. Si tratta di un nigeriano: rintracciato e portato in Questura, l'uomo è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Il fermato è stato trasferito in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo. Anche lui è accusato di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. L'uomo, 46 anni, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo. (Video polizia di Stato)