La carovana dei migranti non si ferma

Il viaggio verso gli Stati Uniti delle migliaia di migranti provenienti dall'Honduras e da altri paesi del Centro America non si ferma. La 'carovana' prosegue la sua marcia verso gli Stati Uniti nonostante l'invito a tornare indietro che il presidente Donald Trump ha rivolto via Twitter ai migranti. Dopo aver lasciato la cittadina di Mapastepec la 'carovana' si trova nei pressi di Pijijiapan nel Chiapas, Stato meridionale del Messico. Donne uomini e bambini sono assistiti nel difficile viaggio dalla Croce rossa internazionale, che ha diffuso questo video. Il cammino però è ancora lungo visto che ancora più di mille miglia separano i migranti dall'agognata frontiera a stelle e strisce. Nel frattempo, come riferiscono fonti dell'amministrazione Usa, il Pentagono si appresta a inviare al confine col Messico almeno 800 militari per prepararsi all'arrivo della carovana. (Video/Croce rossa internazionale)