Autista maldestro, lo scuolabus affonda

Maldestro tentativo finito veramente male per l'autista di questo scuolabus che stava percorrendo una strada di campagna nei pressi della città di Leander (Texas) il 16 ottobre scorso. Cosa ha fatto? Ha scelto di ignorare le indicazioni stradali che segnalavano allagamenti dovuti alle forti piogge e il divieto di percorrenza, per tentare di guadare una strada completamente allagata. Il mezzo, sul quale oltre all'autista era presente uno scolaro, è subito affondato, finendo in balia delle acque. Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, portando in salvo sia il ragazzo che l'incosciente autista, che è stato licenziato in seguito all'accaduto. Il video è stato pubblicato su Facebook dal dipartimento di polizia di Leander, per mettere in guardia dai rischi che si corrono quando le strade sono allagate. (Video Facebook/ Leander Police Department)