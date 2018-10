Romadicebasta, la protesta

"Contro le buche, i cassonetti stracolmi di rifiuti , le corse dei bus tagliate, gli alberi che cadono e vengono abbattuti con i parchi incolti, i pedoni falciati perchè nessuno ridipinge le strisce pedonali". Romadicebasta. In tantissimi a Piazza del del Campidoglio protestano per dire "basta al progressivo imbarbarimento della città". Manifestazione organizzata de sei donne romane che assieme a una rete di volontari hanno preparato il sit in perfettamente riuscito. E in tanti hanno aderito alla protesta pacifica e colorata a ridosso del Campidoglio, striscioni, cori e la musica della banda Cecafumo. Tanti i cartelli ironici: da "Raggi, una buca vi inghiottirà" a "Roma (pulita) o morte". Protestano anche i commercianti. (Video - Tutti per Roma/#Roma dice Basta)