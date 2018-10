Dolcetto e scherzetto a 4 zampe

Miele per gli orsi, frutta o gelatine alla frutta nascoste tra la paglia per i primati, spezie con odori forti per stimolare la caccia e il gioco dei predatori. Il tutto nascosto dentro colorate zucche. È la festa di Halloween degli animali del parco Natura Viva di Bussolengo. Una festa a cui da domani al 4 novembre potranno partecipare gratuitamente anche i bambini che si presenteranno in maschera. Ogni bimbo accompagnato da un adulto potrà poi partecipare a un contest su Instagram fotografando una zucca e il suo animale preferito