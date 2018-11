Roma, pestaggio choc in metro

Un’aggressione prima verbale poi anche fisica contro un ragazzo indiano e una donna intervenuta per evitare il peggio. È quanto avvenuto nella metropolitana di Roma. Il filmato è stato postato su Facebook dalla Pd Anna Rita Leonardi che denuncia “il grado di violenza che viviamo oggi nel nostro Paese” e chiama in causa il ministro dell’interno: “Un povero ragazzo indiano pestato senza alcun motivo, e con lui una signora che cercava di difenderlo. Matteo Salvini non ha nulla da dire? Vergogna!!!”