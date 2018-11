Napoli, donna zittisce razzista

“L’Italia è meglio darla a loro che a quelli come te”. Così una passeggera della Circumvesuviana è intervenuta per difendere un immigrato pakistano dagli insulti di un giovane. Ne è nata una lite accesa con l’italiano che rivendica “sono razzista!” e la signora che per niente intimorita replica: “Non sei razzista sei str…”. Il video della scena postata sui social in poche ore è stato condiviso centinaia di migliaia di volte