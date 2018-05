Onu: 'Rischio guerra se salta accordo con Iran'

(Nella foto il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres/Afp)

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha rivolto un appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli di non uscire dall'accordo sul programma nucleare iraniano raggiunto nel luglio del 2015 tra Teheran e il gruppo dei 5+1. E lo ha fatto tramite una intervista alla Bbc, nella quale Guterres ha affermato che il mancato rispetto dell'accordo del 2015 porta con sé il rischio reale di una guerra. Fortemente critico rispetto ai termini dell'accordo, Trump ha annunciato che prenderà una posizione in merito entro il 12 maggio.

Secondo Guterres, invece, l'accordo sul programma nucleare iraniano rappresenta una ''importante vittoria diplomatica'' e per questo deve essere mantenuto. ''Non dobbiamo eliminarlo fino a quando non avremo una buona alternativa'', ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla Bbc, aggiungendo che stiamo ''affrontando momenti pericolosi''.

ACCORDO SUL NUCLEARE - Ufficialmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), l'accordo sul programma nucleare di Teheran è stato firmato nel luglio del 2015 da Iran, Stati Uniti, Cina, Russia, Germania, Francia e Gran Bretagna. In base all'accordo, il governo di Teheran ha accettato di limitare le sue attività nucleari in cambio della revoca di gravi sanzioni economiche.

Nell'ambito dell'accordo, l'Iran si è impegnato a ridurre il numero delle sue centrifughe, che sono macchine utilizzate per arricchire l'uranio. Inoltre, ha accettato di ridurre drasticamente le scorte di uranio arricchito e di non arricchire l'uranio residuo al livello necessario per la produzione di armi nucleari.