Turchia: via l'ambasciatore d'Israele

(Afp)

Il ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore israeliano ad Ankara, Eitan Naeh, al quale è stato riferito che sarebbe "appropriato" se lasciasse "per un certo periodo" il territorio turco. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu all'indomani del bagno di sangue nella Striscia di Gaza.

In precedenza la Anadolu aveva riferito del ritorno ad Ankara per consultazioni dell'ambasciatore turco a Tel Aviv, Kemal Okem. La Turchia, come annunciato ieri dal premier Binali Yildirim, ha richiamato in patria per consultazioni anche l'ambasciatore a Washington.