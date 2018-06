La Marina libica è con Salvini

(AFP PHOTO)

"Le dichiarazioni del nuovo ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, sono buone". Così il portavoce della Marina libica, Ayyoub Qasem, che in un'intervista ad Aki-Adnkronos International spiega come "il punto più importante" delle parole del ministro riguarda "la chiusura dei porti italiani alle Ong". Secondo Qasem, "queste dichiarazioni hanno colpito tutta l'Europa e hanno avuto un riscontro positivo, ma noi aspettiamo i risultati", poiché "queste Ong sono ancora presenti e ostacolano le attività della Guardia costiera libica".

Il portavoce della Marina rivela che, "nell'ultimo periodo, il numero dei migranti è aumentato per diversi fattori. Anzitutto - spiega - vi è il fatto che questa è la stagione adatta a emigrare; in secondo luogo, le attività della Guardia costiera si sono molto intensificate; infine, i trafficanti hanno la sensazione che quanto accadrà nel prossimo periodo non sarà positivo per loro e per questo vogliono liberarsi dei migranti". Qasem si dice convinto che "l'assenza degli apparati di sicurezza ha fatto sì che i trafficanti installassero le loro basi nelle aree a est di Tripoli, in particolare nella zona di Garabulli, che è diventata il punto di partenza dei migranti in quest'ultimo periodo".