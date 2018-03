Onu: "Regime siriano va portato alla Corte dell'Aja"

(Afp)

''Quello a cui stiamo assistendo nella Ghouta orientale e ovunque in Siria ammonta a crimini di guerra e potenzialmente a crimini contro l'umanità''. Lo ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, riferendo al Consiglio dell'Onu per i diritti umani.

Il sobborgo della Ghouta orientale a est di Damasco è in mano ai ribelli e bombardato da settimane dal regime di Bashar al-Assad. Sabato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione per chiedere un cessate il fuoco di 30 giorni in Siria, mentre da martedì è in atto una tregua umanitaria di cinque ore al giorno (9-14) annunciata dalla Russia.

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto di portare il regime di Bashar al-Assad davanti alla Corte penale internazionale per i crimini commessi in Siria. ''Sono vergognosi i tentativi di impedire che sia fatta giustizia e la protezione offerta a questi criminali'', ha aggiunto.

L'Alto commissario ha detto che ''gli autori di questi crimini in Siria devono sapere che vengono identificati. Si stanno elaborando i fascicoli in vista di un loro processo''.