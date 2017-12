Cultura in regalo per un italiano su due

(FOTOGRAMMA)

Natale, tempo di regali. E tra gli acquisti dell'ultimo momento, la soluzione da mettere quest'anno sotto l'albero per un italiano su due (51%) sembra essere la cultura, seppure declinata in forme diverse da quella del solito libro.

Secondo un'indagine - condotta dall'agenzia Espresso Communication su circa 1.000 persone tra i 20 e i 70 anni - il desiderio di donare esperienze da condividere con famiglia e amici (51%), la facilità di fruizione e di acquisto di prodotti ed esperienze culturali (49%) e la possibilità di regalare un momento di arricchimento culturale (37%) sono solo alcune delle motivazioni che si nascondono dietro questa scelta.

GITE E LIBRI - Tra i regali più gettonati i tour e le gite alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese (41%), un buon libro (38%), biglietti e abbonamenti per assistere a uno o più proiezioni cinematografiche (31%) o spettacoli teatrali (27%) e infine visite guidate alla scoperta di edifici storici, monumenti o siti archeologici (30%).

NORD E SUD - Una tendenza che riguarda tutto lo Stivale ma diffusa principalmente al Nord (69%), seguito dal Centro (55%) e dal Sud e Isole (30%) e confermata dai recenti dati pubblicati nel 13esimo rapporto annuale di Federculture, che evidenziano significativi segnali di ripresa del settore culturale e una spesa complessiva dei cittadini pari a 68,4 miliardi nel 2016 (+1,7% rispetto al 2015).

TEATRO E CINEMA - Propensione che ha riguardato tutti i settori. In crescita gli italiani che vanno a teatro (+2%) e al cinema (+5%) o visitano musei, mostre (+4%) e siti archeologici (+5,4). Per ricreazione, spettacoli e cultura la spesa media mensile, a livello nazionale pari a 130 euro al mese, è nettamente superiore al Nord (circa 160 euro) seguita da Centro (129 euro), Sud (90 euro) e Isole (80).

LA SPESA - Tra le Regioni che anche nel 2016 hanno mostrato una maggiore propensione ai consumi culturali ci sono il Trentino Alto Adige (209 euro), seguita dalla Lombardia (177 euro). In aumento anche il turismo culturale, uno dei segmenti più importanti di quello nazionale del quale costituisce il 36% in termini di arrivi (quasi 42 milioni nel 2016) e il 27% per le presenze, che hanno invece raggiunto i 110 milioni.

I MOTIVI - Quali sono le ragioni principali che spingono gli italiani a regalare cultura? Tra le motivazioni principali ci sono un insieme di valori intangibili e individuali legati alle esperienze culturali, quali per esempio il desiderio di condividere momenti di intrattenimento e svago (51%), la facilità di fruizione e di acquisto di prodotti culturali (49%), soddisfare una passione (41%), fornire occasioni di arricchimento culturale (37%) e infine le particolari agevolazioni e gli sconti riservati al periodo natalizio (35%).