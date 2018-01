In fiamme storica abbazia che ispirò 'Il nome della rosa'

Forse un corto circuito. Questa la probabile causa dell’incendio divampato in serata alla Sacra di San Michele, storica abbazia all’imbocco della Valsusa, monumento tra i più simbolici del Piemonte arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano.

Le fiamme si sono sviluppate nel tetto del monastero, dove sono in corso lavori di ristrutturazione da alcune settimane: paura ma nessuna conseguenza per i tre padri rosminiani che abitano il convento - che contribuì ad ispirare Umberto Eco per gli ambienti del suo 'Il nome della rosa' - e che per precauzione sono stati fatti allontanare.

Il fuoco ha danneggiato parte del tetto e alcune stanze nel sottotetto, ma dai primi accertamenti nessun bene di interesse storico artistico sarebbe stato interessato dal rogo. Per domare le fiamme, in tarda serata, sono intervenute 8 squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche carabinieri e sanitari del 118 con ambulanze.

A rendere difficili le operazioni di spegnimento la posizione del monastero che, a causa della strada stretta, ha reso complicato l’approvvigionamento dell’acqua dove si è sviluppato l’incendio. La struttura è parzialmente inagibile. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Rivoli.