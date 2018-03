‘Ultimo Tango a Parigi’, la versione restaurata va in scena a Bari

La copia restaurata del film Ultimo tango a Parigi verrà presentata in anteprima mondiale nel corso della prossima edizione del Bifest, il Bari International Film Festival, in programma dal 21 al 28 aprile. Diretto da Bernardo Bertolucci nel 1972 e interpretato da Marlon Brando e Maria Schneider, il film verrà distribuito in sala sia nella versione doppiata in italiano che in quella originale. Censurato, considerato scandaloso, acclamato dal pubblico: al 2016 il film di Bertolucci risulta essere il film italiano di maggior successo della storia in Italia per numero di biglietti staccati.