Dipinto di Tiziano esposto alla Galleria di Bper Banca

Nella foto il coordinatore del progetto 'La Galleria', Sebastiano Simonini, il vice direttore generale di Bper Banca, Gian Enrico Venturini e la curatrice della collezione, Lucia Peruzzi, accanto al dipinto

Al via venerdì prossimo nei locali de 'La Galleria' di BPER Banca a Modena, l’esposizione temporanea di un dipinto di Tiziano Vecellio, il 'Ritratto del comandante Gabriele Tadino', già nella collezione della Cassa di Risparmio di Ferrara. Con questa presentazione BPER Banca prosegue il suo impegno nell’ambito culturale, promuovendo e offrendo un’opera d’arte nota agli studiosi, ma non ancora conosciuta dal grande pubblico. Valorizzazione e fruibilità sono i valori su cui poggia questo progetto culturale, che intende far conoscere i capolavori della collezione artistica di BPER Banca, sviluppando sempre più un approccio maturo nella gestione dei beni artistici.

L’opera protagonista, il 'Ritratto del comandante Gabriele Tadino', è datata 1538 e impostata sulla formula propria del ritratto ufficiale tizianesco. Il dipinto raffigura appunto il celebre uomo d’armi Gabriele Tadino, con la figura a tre quarti sullo sfondo scuro e una finestra che si apre sul paesaggio. Il volto lievemente ruotato mette in ombra l’occhio menomato, essendo Tadino stato gravemente ferito durante la difesa dell’isola di Rodi contro la flotta turca di Solimano il Magnifico. Dal momento della sua pubblicazione la tela ha avuto una fortuna critica di un certo rilievo e ha una storia ampiamente documentata.

La presentazione si inserisce all’interno del progetto 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico', che è "riuscito a rafforzare ulteriormente, con una proposta di alto livello culturale, il rapporto positivo che lega il nostro Istituto a Modena e ai suoi cittadini", afferma il presidente di BPER Banca, Pietro Ferrari. L’esposizione temporanea è accompagnata da un puntuale apparato di studio a cura della professoressa Lucia Peruzzi, curatrice della mostra 'Uno scrigno per l’arte' in cui il dipinto di Tiziano si inserisce. Un'esposizione che ha avuto grande successo in questi primi mesi con circa 5000 visitatori che hanno ammirato i nuovi spazi de La Galleria e i capolavori che BPER Banca ha deciso di esporre.