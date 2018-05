Nudo di Modigliani venduto a 157 milioni di dollari

(foto da Twitter/Sotheby's)

'Nu couche (sur le coté gauche)', quadro che raffigura un nudo femminile realizzato nel 1917 da Amedeo Modigliani (1884-1920), è stato venduto ieri sera all'asta da Sotheby's a New York per 157,2 milioni di dollari (tasse incluse). L'opera dell'artista livornese è diventata la più cara mai venduta dalla casa d'aste britannica Sotheby's. E' stata aggiudicata poco al di sopra della stima record proposta di 150 milioni di dollari.

Il capolavoro non ha però infranto il world record di Modigliani stabilito il 9 novembre 2015 a New York da Christie's con un altro nudo femminile sdraiato: 'Nu couché' (Nudo disteso con braccia aperte o Nudo rosso) aggiudicato all'epoca per 170,4 milioni a Liu Yiqian, magnate cinese appassionato d'arte e fondatore di due musei privati a Shangai, il Long Museum Pudonfg e il Long Museum West Bund.

Il capolavoro venduto per 157,2 milioni di dollari è il più grande dipinto (89,5x146,4 cm) realizzato nella carriera di Modigliani. Fu acquistato dal collezionista che ha deciso di metterlo all'asta nel 2003 per 26,9 milioni di dollari. Il quadro rappresenta l'unico nudo orizzontale di Modigliani a contenere l'intera figura all'interno della tela. Dopo la sua realizzazione, sempre nel 1917, il quadro fu censurato all'esposizione delle 'Galerie Berthe Weill' di Parigi, perché ritenuto dalle autorità francesi un'opera oscena.

Il nudo femminile di Modigliani è stato la star della recente retrospettiva dedicata al pittore dalla Tate Modern di Londra. La maggior parte dei 22 nudi sdraiati di Modigliani, ognuno diverso dall'altro, sono oggi conservati nei maggiori musei del mondo, dal Guggenheim Museum al Metropolitan di New York, alla Courtald Gallery di Londra.

Nella stessa asta newyorchese Sotheby's ha venduto 'la bella addormentata' di Pablo Picasso (1881-1973), l'opera dal titolo 'Le Repos' dipinta nel 1932, all'apice della carriera artistica del maestro spagnolo: è stata venduta a 36.920.500 dollari (la stima era 25/35 milioni di dollari). Il dipinto ritrae la musa d'oro di Picasso, una sognante Marie-Thérèse Walter.

Terzo posto in asta per un quadro del pittore impressionista francese Claude Monet (1840-1926): 'Matinée sur la Seine' dipinto nel 1896 ha conquistato il terzo posto sul podio di Sotheby's con 20.550.000 dollari.

A Sotheby's replicherà stasera Christie's che proporrà nell'asta di New York un raro autoritratto di Picasso, eseguito in un periodo in cui temeva di essere deportato dai nazisti. E' la tela ad olio 'Le Marin' (Il marinaio), datata 28 ottobre 1943, offerta con la più alta stima di sempre per un Picasso, ovvero 70 milioni di dollari.

'Le Marin' era apparso l'ultima volta nel 1997 durante l'asta della leggendaria collezione di Victor e Sally Ganz. Ventuno anni dopo l'autoritratto, che mostra un uomo con uno sguardo triste che indossa una camicia a righe seduto su una sedia, è tornato in vendita.

Attualmente è 'Les Femmes d'Alger (Version 'O')' il quadro più caro di Picasso, aggiudicato per 179,4 milioni di dollari da Christie's a New York nel maggio 2015.