Una cagnolina maltese 'viaggia' fra musica e cultura

Giovedì 24 maggio alle 18:45 presso la Biblioteca Fra’ Cristoforo del Comune di Milano, si terrà il 'Viaggio Musicale nella letteratura e nell’arte con…Tiffany Animal academicum', reading poetico-letterario e ironico dal Cammino di Tiffany 'Animal academicum' ideato da Masha Sirago con musiche per violino e pianoforte del maestro Gianfranco Messina. Il percorso musicale conduce l’ascoltatore dalla Francia di Debussy e Ravel alla contemporaneità di Gianfranco Messina. A Tiffany 'Animal academicum' si è ispirato il compositore Gianfranco Messina per scrivere una danza immaginaria per violino solo dal titolo 'Nuvoletta bianca'.

Tiffany Animal academicum è la 'musetta ispiratrice' di Masha Sirago, una cagnolina maltese protagonista assoluta degli aforismi fotografici ideati dalla sua padroncina. Alcune opere in formato francobollo saranno esposte durante l’evento-concerto.

Definito 'Animal academicum' dal filosofo Giacomo Marramao e il 'Can…ravaggio' del Terzo Millennio da Claudio Strinati, storico dell’arte, Tiffany ha un Comitato scientifico d’eccezione: Masolino DʹAmico, critico letterario; Davide Rondoni, poeta; Francesco Bruno, criminologo; Nino Marazzita, libero pensatore; Carlo Giovanardi, appassionato di filatelia. Promotori del percorso di Tiffany anche: Giovanni Conso, presidente Onorario Accademia dei Lincei; Ferdinando Castelli, critico letterario; Giovanni Russo, scrittore; Piero Ostellino, editorialista, le cui testimonianze oggi sono impresse nei loro contributi critici.

Firmandosi 'portavoce' di Tiffany, Masha Sirago si è impegnata fin dagli inizi del progetto a superare ogni ostacolo comprensorio e linguistico e a far conoscere, con il progetto 'Vita da cani', il messaggio universale di Tiffany, ovvero il 'cane, il migliore amico dell’uomo e della donna', oltre ogni dog-ma e dog-matismo.

Tiffany non è né maschile né femminile e promuovendo i veri Valori morali, culturali, artistici e spirituali riesce a parlare di tutto e con tutti. Il 'cane che fa Cultura' da tredici anni a questa parte interpreta il tempo, attraverso l’arte, con tutte le sue contraddizioni e guarda il mondo con uno sguardo ironico e poetico volto verso la caducità dell’uomo, con i suoi pregi e difetti.

Tutto questo si esprime attraverso la fotografia, la scultura, la pittura, i video, i racconti. Poste Italiane hanno emesso un 'Annullo filatelico' nella data 13 dicembre 2016 per la Mostra Tiffany 'Animal academicum'.