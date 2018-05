Addio a Tony Wolf, papà degli "Amici del bosco"

'Il bosco delle meraviglie', edito da Dami Editore

Lo scrittore e illustratore Antonio Lupatelli, conosciuto con il nome d'arte di Tony Wolf dai suoi giovanissimi lettori, 'papà' di Pandi e artefice del 'volto' di Pingu, prolifico autore di libri per l'infanzia, è morto nei giorni scorsi a Cremona all'età di 88 anni. Le esequie si sono tenute stamani nella chiesa di San Michele a Cremona, come ha fatto sapere oggi Dami Editore, che fa parte del gruppo Giunti.

Nel catalogo Dami si contano oltre 200 libri firmati da Tony Wolf, tra cui i bestseller "Gli amici del bosco", "Draghi da colorare", "Le più belle filastrocche" e la "Bibbia dei piccoli". Per oltre sessant'anni Tony Wolf ha animato l'immaginazione di bambini e ragazzi: i suoi animali del bosco, i suoi gnomi e draghi, le sue fate e folletti, sono stati i protagonisti di tanti, colorati libri diffusi in Italia e in tutto il mondo.

Riservato e pacato artista, Antonio Lupatelli era nato a Busseto (Parma) nel 1930 e si era trasferito giovanissimo a Cremona, dove ha trascorso tutta la vita dando vita ogni giorno a matite, bozzetti e splendidi acquerelli e tempere. Il lungo sodalizio con Dami Editore, avviato negli anni Ottanta del secolo scorso, ha prodotto più di 200 titoli, con straordinari risultati di qualità e di successo. L'opera di Wolf è patrimonio fondante del catalogo Dami di Giunti Editore.