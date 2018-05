Addio a Philip Roth

(Afp)

E' morto a New York lo scrittore Philip Roth, tra i grandi della letteratura del Novecento. A quanto si legge sul New York Times, Roth è morto ieri sera in un ospedale di Manhattan all'età di 85 anni, "circondato dai suoi amici di una vita che lo hanno profondamente amato", ha scritto il suo biografo, Blake Bailey. Conquistò fama, e polemiche, con il suo terzo romanzo, Portnoy's Complaint. Vinse il premio Pulitzer per il suo romanzo del 1997 American Pastoral. Roth era nato il 19 marzo del 1933 a Newark, nel New Jersey, si era laureato alla Bucknell University e aveva conseguito un master in letteratura inglese all'Università di Chicago. I suoi primi racconti erano stati pubblicati, mentre insegnava all'Università di Chicago e in seguito all'Università della Pennsylvania, dalla Paris Reviwe, Esquire, il New Yorker.