'Io ti amo', il nuovo capitolo della trilogia erotica di Irene Cao

La scrittrice Irene Cao

Nuovo capitolo per la trilogia erotica di Irene Cao. Da domani sarà in libreria 'Io ti amo', (Rizzoli, 280 pagine, euro 16; ebook, euro 9,99) il nuovo libro della scrittrice friulana che si aggiunge alla trilogia 'Io ti guardo', 'Io ti sento', 'Io ti voglio', tradotta in 12 lingue straniere in grado nel 2013, nel primo anno di pubblicazione, di vendere 350mila copie, giungendo in tre mesi alla dodicesima ristampa.

La 38enne scrittrice di Pordenone, che ha già al suo attivo numeri di tutto rispetto (contando anche 'Per tutti gli sbagli' e 'Per tutto l’amore', libri pubblicati nel 2014, finora la scrittrice ha venduto in Italia oltre 600mila copie), torna in libreria con il nuovo capitolo della storia d’amore tra Elena e Leonardo, capace a sua volta di far innamorare migliaia di lettrici in tutto il mondo.

Al centro della trama c’è Elena, affascinante restauratrice veneziana, che interpreta l’amore come un viaggio, di cui conosce solo la stazione di partenza, ma non la destinazione finale. Travolta da una passione dirompente, Elena ha deciso di legarsi a Leonardo, tenebroso chef di fama mondiale, da cui ha avuto un figlio, Michele, ma di cui teme lo spirito libero che minaccia la loro unione. All’orizzonte adesso c’è Dario, uno scultore dallo sguardo cristallino, che fa ulteriormente vacillare la sua sfera affettiva. Divisa tra Venezia e Roma, e tra Leonardo e Dario, Elena si trova di fronte a una scelta, che avrà ripercussioni sulla sua esistenza, e a un finale ancora tutto da scrivere.