(Fotogramma)

Cambia il bonus cultura. L'incentivo per l'acquisto di libri e biglietti per spettacoli teatrali, concerti e musei, sarà corretto e rimodulato a partire dal 2020 e potrebbe non essere più riservato ai soli 18enni. Lo ha confermato il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli rispondendo ieri a Palazzo Madama all'interrogazione dei senatori del Pd Simona Flavia Malpezzi e Roberto Rampi. "Rimangono le perplessità riguardo al bonus cultura - ha spiegato -. Non ha nulla di strutturale. Non prevede alcuna misura premiale, né tiene conto delle diverse situazioni economiche delle famiglie".

"Il Bonus cultura - ha continuato Bonisoli - verrà rimodulato e corretto in modo da pianificare misure a lungo termine tali da stimolare la ricerca di cultura fra i giovani, non solo i diciottenni, ed evitare le distorsioni verificatesi nel passato. Alla predisposizione delle necessarie modifiche - ha sottolineato il ministro - provvederà un’apposita commissione di esperti che, partendo dall’analisi di come i fondi sono stati utilizzati e dopo aver recepito le esigenze di tutte le persone e io soggetti coinvolte, individuerà i correttivi indispensabili - ha concluso - per assicurare al bonus cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura tra i giovani".