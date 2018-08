Palazzo Merulana, benvenuta Europa nel cuore di Roma

Unire la passione per il cinema con quella per l'arte, a pochi metri da casa in uno spazio esclusivo e di prestigio ma accessibile a tutti. Sembra un'impresa impossibile, ma è esattamente quello che succede a Palazzo Merulana, nuovo punto di riferimento della realtà culturale capitolina in pieno Esquilino. Tra showcooking e reading, passando per il cinema sotto le stelle, sono tante le iniziative di questa estate romana. Da stasera al via una retrospettiva sul giovane cinema iraniano, mentre il 10-12 agosto sarà dedicato al cinema 'Invisibile', ovvero pellicole indipendenti di pregio che non hanno ottenuto il giusto riconoscimento mediatico o distributivo.