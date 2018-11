Loredana Rea a direzione Accademia Belle Arti Frosinone

Aumentare il numero degli studenti, potenziare l'offerta formativa anche in funzione delle necessità del territorio e fare rete con le altre realtà culturali territoriali. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi principali cui punta Loredana Rea, appena nominata direttore, con mandato triennale, dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone che lunedì prossimo, 5 novembre, inizierà il suo anno accademico.

"Punterò anzitutto all'incremento del mumero degli studenti, dagli attuali 700 circa a mille - ha detto Rea all'Adnkronos - un aumento che naturalmente deve andare di pari passo con il potenziamento dell'offerta formativa. Quest'ultima, inoltre, deve essere formulata anche in funzione delle necessità del territorio: non servono solo talenti ma anche professionisti. Il territorio frusinate vive gravi problemi economici e la cultura può essere un importante volano economico a patto di essere 'gestita' con professionalità. Nella stessa logica ho intenzione di 'fare sistema' il meglio possibile con tutte le istituzioni culturali locali".

Rea, storico e critico d’arte, è docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Frosinone; dal 2015 è direttore della Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (Frosinone); dal 2004 al 2011 è stato direttore dell’Archivio e del Centro di Documentazione del Libro d’Artista di Cassino; dal 2001 al 2014 ha diretto il Centro di Ricerca di Arti Visive Fuori Centro di Roma; dal 2006 al 2014 per La Fondazione Banca del Monte di Foggia è stata consulente per l’Arte Contemporanea. Inoltre Rea ha collaborato e collabora con riviste specializzate e giornali, tra cui: Cahiers d’Art, Dismisura, Il Mattino, Ciociaria oggi, L’inchiesta, Artart, Extrart, Il piede e l’orma. Numerosissime le pubblicazioni, gli allestimenti curati e gli impegni divulgativi.